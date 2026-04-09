Die Attacken Israels auf Libanon hielten am Donnerstag an und gefährdeten die in der Nacht zu Mittwoch zwischen den USA und Iran vereinbarte Waffenrufe. Sie gilt nach Angaben der Vermittler Pakistan und Türkei auch für Libanon, nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu aber nicht. Die Waffenruhe beruht offenbar nur auf mündlichen Vereinbarungen, ein schriftliches Dokument gibt es nicht.
Verhandlungen mit IranIsraelische Angriffe auf Libanon gefährden Waffenruhe in Nahost
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Iran droht damit, Gespräche in Pakistan zur Lösung des Konflikts platzen zu lassen, sollte Libanon weiter attackiert werden. Bundeskanzler Merz kritisiert, Israel könne den Friedensprozess „zum Scheitern bringen“.
Von Bernd Dörries, Kairo
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