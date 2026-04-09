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Verhandlungen mit IranIsraelische Angriffe auf Libanon gefährden Waffenruhe in Nahost

Lesezeit: 3 Min.

Gefangen in den Trümmern: eine Frau in einem getroffenen Gebäude in Beirut wartet am 8. April auf Rettung.
Gefangen in den Trümmern: eine Frau in einem getroffenen Gebäude in Beirut wartet am 8. April auf Rettung. Emilie Madi/REUTERS

Iran droht damit, Gespräche in Pakistan zur Lösung des Konflikts platzen zu lassen, sollte Libanon weiter attackiert werden. Bundeskanzler Merz kritisiert, Israel könne den Friedensprozess „zum Scheitern bringen“.

Von Bernd Dörries, Kairo

Die Attacken Israels auf Libanon hielten am Donnerstag an und gefährdeten die in der Nacht zu Mittwoch zwischen den USA und Iran vereinbarte Waffenrufe. Sie gilt nach Angaben der Vermittler Pakistan und Türkei auch für Libanon, nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu aber nicht. Die Waffenruhe beruht offenbar nur auf mündlichen Vereinbarungen, ein schriftliches Dokument gibt es nicht.

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