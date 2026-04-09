Die Attacken Israels auf Libanon hielten am Donnerstag an und gefährdeten die in der Nacht zu Mittwoch zwischen den USA und Iran vereinbarte Waffenrufe. Sie gilt nach Angaben der Vermittler Pakistan und Türkei auch für Libanon, nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu aber nicht. Die Waffenruhe beruht offenbar nur auf mündlichen Vereinbarungen, ein schriftliches Dokument gibt es nicht.