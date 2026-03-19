Es ist eine gefährliche Eskalation im Iran -Krieg: Israel hat iranische Erdgas -Förderanlagen auf dem Gasfeld South Pars angegriffen. Iran hat daraufhin benachbarte katarische Förderanlagen im Gasfeld North Dome angegriffen. Die Kämpfe im Iran-Krieg haben sich damit auf das Gebiet mit dem größten bekannten Erdgasvorkommen der Welt ausgeweitet. Das gesamte Gasfeld liegt auf einer Halbinsel im Persischen Golf, ist mit 9700 Quadratkilometern etwas größer als Zypern.

Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social hat US-Präsident Donald Trump geschrieben, dass Israel dort nicht weiter angreifen werde – und auch Iran solle damit aufhören. Ansonsten, so seine Drohung, werde die USA das gesamte Gasfeld South Pars „massiv in die Luft jagen“.

Was das bedeutet – für die Weltwirtschaft, die Verbraucherpreise in Deutschland und die Umwelt –, erklärt Michael Bauchmüller, Energieexperte im Berliner Büro der SZ.

Weitere Nachrichten: Nah- und Regionalverkehr könnte deutlich teurer werden.

Zum Weiterlesen und -hören:

Die „Auf den Punkt“-Folge mit Michael Bauchmüller zum Heizungsgesetz können Sie hier nachhören.

Die „Auf den Punkt“-Folge mit Ronen Steinke zu Wolfram Weimer hören Sie hier nach.

Den Text zu Weimers Auftritt bei der Leipziger Buchmesse lesen Sie hier.

Den Text von Caspar Busse über das EuGH-Urteil, das den Nah- und Regionalverkehr künftig teurer machen könnte, lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Lars Langenau, Philipp Saul

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Reuters, dpa.

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