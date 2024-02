In Deutschland werden immer mehr geflohene Menschen zum Opfer von politisch motivierten Angriffen. Die Polizei registrierte laut Bundesinnenministerium im vergangenen Jahr 2378 solcher Fälle und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Politikerin Clara Bünger hervor, wie zuerst die Neue Osnabrücker Zeitung am Mittwoch berichtet hat. Laut Innenministerium ging es dabei um mehr als 300 Gewaltdelikte. Verletzt wurden 219 Menschen.