Von Johannes Bauer und Celine Chorus, Berlin/Leipzig

Franziska Giffey möchte sich nicht einschüchtern lassen. Äußerlich ist ihr von der Attacke nichts anzusehen, aber wenn die SPD-Politikerin spricht, ist ihr die Bestürzung über das, was am Dienstagnachmittag in einer Bibliothek in Rudow passiert ist, in der Stimme zu hören. Sie werde ihre Arbeit als Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin der Stadt Berlin unbeirrt fortsetzen, erklärte Giffey am Mittwoch vor dem Gebäude des Berliner Futurium: "Aber es erschüttert mich, dass Menschen aufgrund ihrer politischen Arbeit und ihrer Haltung angegriffen werden."