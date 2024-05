Von Sebastian Erb und Kristiana Ludwig, Berlin/Magdeburg

Am vergangenen Samstag, einen halben Tag nachdem der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahlen, Martin Ecke, in Dresden brutal verprügelt worden war, tauchte in Karlsruhe, an einem Infostand der Linken, ein Mann auf. Dort hatte sich deren EU-Politiker Martin Schirdewan angekündigt. Um wie viel Uhr der Spitzenkandidat komme, habe der Mann wissen wollen, erzählt der Kreissprecher der Linken, Michel Brandt. Als man ihm die Uhrzeit nannte, habe er lediglich geantwortet: "Gut, dann hole ich nur noch meine Machete."