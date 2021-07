Von Florian Flade, Georg Mascolo und Ronen Steinke, Berlin

Kein Aufwand ist den bayerischen Ermittlern zu groß, um den Fall 502 Js 278/21 zu lösen. Dabei stehen Tat und Täter bereits fest: Der Somalier Abdirahman J. A. hat am 25. Juni drei Menschen in einem Würzburger Kaufhaus erstochen und fünf weitere teils schwer verletzt. Aber was ihn zu diesen Verbrechen trieb, ist für die Soko "Main" bis heute offen. Er war psychisch krank, aber andererseits hat er auch selbst zwei wichtige Hinweise darauf geliefert, dass es die Tat eines Islamisten sein könnte. Und damit ein Akt des Terrorismus. "Allahu akbar", soll er bei seiner Tat gerufen haben, den islamischen Ausruf "Gott ist am größten". So erinnert sich ein Sicherheitsmitarbeiter des Kaufhauses.

Und als Abdirahman J. A. dann festgenommen war und gefesselt in einem Raum der Klinik im nahe gelegenen Kitzingen saß, soll er zu einer Polizistin, die ihn "spurentechnisch" untersuchte, plötzlich gesagt haben: "Ich mache Dschihad." Gegen 19.25 Uhr soll das gewesen sein. Zwei Stunden nach der Tat. "Ohne vorherige Ansprache oder Frage", wie die Beamtin zu Protokoll gab. Bei den bayerischen Ermittlern herrscht dennoch Zurückhaltung, die Tat als politisch motiviert einzustufen, und auch der für Terrorismus zuständige Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen eng verfolgt, hat sich bislang nicht für eine Übernahme entschieden. Es ist ein Fall an der Grenze.

Keine Hinweise auf eine Radikalisierung

Unmittelbar nach der Tat hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) noch gesagt, es gebe "eklatante Hinweise" auf einen islamistischen Hintergrund. Seitdem hat er das nicht mehr wiederholt. Tatsächlich erscheinen die Hinweise, je länger sie geprüft werden, weniger überzeugend als zunächst angenommen.

Weder bei der Auswertung von zwei Handys von Abdirahman J. A. noch bei der Durchsuchung seines Zimmers in einer Obdachlosenunterkunft wurden einschlägige Unterlagen, Hassvideos oder Ähnliches gefunden. Auch Material der Terrormiliz IS fand sich entgegen erster Medienberichte nirgends. Bislang fehlt der Hinweis, dass er wie so viele andere mit der mörderischen Ideologie der Dschihadisten in Berührung gekommen ist, sie konsumierte, sich radikalisierte. Nur zwei Gebetsteppiche und eine Gebetskette wurden gefunden.

Von besonderer Bedeutung war der Hinweis eines früheren Mitbewohners aus Sachsen. Im Januar hatte dieser den Behörden erzählt, er habe vor Jahren ein Telefonat von Abdirahman J. A. mitgehört. Demnach habe dieser für die somalische Terrormiliz al-Shabaab gekämpft, sogar "Journalisten und Polizisten" getötet. Inzwischen wurde der Hinweisgeber noch einmal vernommen, und offenbar war es doch eher ein Missverständnis. Der Generalbundesanwalt hatte den Vorgang bereits vor Monaten geprüft und war zur Ansicht gelangt, dass wohl wenig dran war an den Terrorhinweisen.

Vorsichtshalber haben die bayerischen Ermittler für den Tattag aber auch noch eine sogenannte Funkzellenabfrage vorgenommen; man wollte sicher sein, dass sich nicht ein bekannter Islamist, vielleicht gar ein Gefährder, in der Würzburger Innenstadt aufhielt. In der Vergangenheit sind immer wieder sogenannte Instrukteure aufgetaucht, die zur Tat drängen, aufstacheln, die Mörder bis unmittelbar zur Tat begleiten. Bisher gab es dies nur per Handy, aber die Ermittler wollten sichergehen.

Das Ergebnis war negativ. In den Stunden vor der Tat hatte Abdirahman J. A. eine Whatsapp-Nachricht an seine Mutter in Somalia geschrieben, eine Art Abschiedsbrief. Von einem Wiedersehen im "Paradies" war darin die Rede. Ein deutlicher Hinweis, dass er etwas plante und mit seinem Tod rechnete. Eine politische Botschaft verband der Mann, der in Würzburg in den Monaten zuvor zweimal zwangsweise in psychiatrischer Behandlung war, damit aber nicht.

Der Mörder schweigt zur Tat

Schon zwei Tage später, am 27. Juni, befragten bayerische Ermittler die Mutter per Telefon. Auch riefen sie bei der ehemaligen Ehefrau an, die seit 2016 von Abdirahman J. A. geschieden ist. Beide schilderten übereinstimmend, er sei immer verwirrter geworden, zu al-Shabaab habe er jedoch keine Kontakte gehabt. Nur in einem Punkt widersprachen sich die beiden: Während die Mutter sagte, ihr Sohn sei nicht religiös gewesen, schilderte die Exfrau das Gegenteil. Aber radikal, so sagten beide, sei er nicht gewesen.

Am wichtigsten wäre bei dieser Lage jetzt eine Aussage des Täters - was trieb ihn an zu töten, was war sein Motiv? Aber er schweigt, nach einer Nacht in der Kitzinger Klinik ist er inzwischen in der psychiatrischen Abteilung der Justizvollzugsanstalt Würzburg untergebracht, höchste Sicherheitsstufe, 24 Stunden Videoüberwachung. Oft starrt er nur vor sich hin.

Eine Vernehmung durch die Polizei ist ohne sein Einverständnis nicht möglich, stattdessen wird er nun seit Tagen von dem Psychiatrieprofessor Hans-Peter Volz begutachtet. Es geht um die Frage, ob Abdirahman J. A. schuldfähig ist. Aber auch, ob er überhaupt gesund genug ist für ein Gerichtsverfahren.

In den Stunden nach der Tat sei er "in einer anderen Welt" gewesen, "wie weggetreten", so erinnert sich sein Pflichtverteidiger, Hans-Jochen Schrepfer. Ein Gespräch sei unmöglich gewesen, der Täter habe stattdessen mit sich selbst geredet, "teils auch geschrien". Im Raum war eine Arabisch-Dolmetscherin. Sie sagte: Das seien Totengebete. Nichts, was unbedingt radikal wäre. Aber Dinge, die man sagt, wenn man meint, dass es zu Ende geht.

Die Akribie in den Ermittlungen verfolgt einen Zweck über die Aufklärung der eigentlichen Tat hinaus: Taten von psychisch gestörten Tätern häufen sich, bei den Sicherheitsbehörden wird eingeräumt, dass es bessere Mechanismen und Methoden braucht, um diese im Vorfeld zu verhindern. Wäre Abdirahman J. A. als Islamist eingestuft gewesen, so räumen Ermittler ein, wäre bereits nach den ersten Auffälligkeiten ein ganz anderes Programm abgelaufen. Eigens dafür geschaffene Gremien hätten sich mit ihm und seiner möglichen Gefährlichkeit beschäftigt, der Fall hätte sofort Priorität bekommen.

Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) sieht das als Aufgabe auch für die Haftanstalten. Der Anteil der psychisch Kranken im Strafvollzug sei erheblich gestiegen in den vergangenen Jahren. "Wir haben die Therapieangebote schon vor Jahren verstärkt." Die Bluttat in Würzburg, der Fall 502 Js 278/21, zeige noch einmal, wie nötig das sei.