Die 250 000-Einwohner-Stadt Cherson am Schwarzen Meer fällt. Die Angriffe auf Mariupul und Charkiw werden ausgeweitet, Beobachter befürchten Hunderte tote Zivilisten. In der Hauptstadt Kiew kommt es zu schweren Explosionen.

Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Die russische Armee hat am achten Tag der Invasion in der Ukraine ihre Angriffe zur Eroberung der strategisch wichtigen Metropolen des Landes nochmals ausgeweitet. Als erste Großstadt brachte sie nach übereinstimmenden Angaben der russischen und ukrainischen Regierung Cherson unter ihre Kontrolle, eine Hafenstadt mit etwa 250 000 Einwohnern an der Mündung des Dnjepr in das Schwarze Meer. Die etwa 370 Kilometer weiter östliche gelegene Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer lag mehr als 24 Stunden unter Dauerbeschuss mit Artillerie, Raketen und aus der Luft.

Der Stadtrat warf den russischen Truppen vor, gezielt zivile kritische Infrastruktur zu zerstören, die für das Überleben der Menschen in der Stadt unverzichtbar sei. Durch die Angriffe seien die Strom- und Wasserversorgung ebenso ausgefallen wie die Fernwärme, die von vielen Haushalten zur Heizung genutzt werde. Deutschland hatte die Instandsetzung einer Pumpstation für Trinkwasser in der Stadt und der Leitungsnetze mit 20 Millionen Euro unterstützt. Auch würden Lebensmittellieferungen für die etwa 450 000 Einwohner blockiert. Der stellvertretende Bürgermeister, Serjej Orlow, sagte, ganze Stadtviertel seien zerstört. Man befürchte Hunderte Todesopfer.

Die Stadt ist nach Einschätzung westlicher Geheimdienste inzwischen weitgehend eingekesselt von Truppen, die zum Teil aus den von Russland kontrollierten Separatistengebieten im Donbass vorgerückt waren. Sie haben sich offenbar mit Einheiten zusammengeschlossen, die von der Krim aus entlang der Küste schnell nach Nordosten vorgerückt waren. Ob russische Truppen den Zugang zum Asowschen Meer durchgängig kontrollieren, blieb unklar. Sie kommen aber dem Ziel näher, eine Landbrücke zwischen der Krim und den Separatistengebieten in der Ostukraine zu etablieren und die Ukraine von jeglichem Zugang zum Meer abzuschneiden. Von Cherson zogen sich die ukrainischen Einheiten bis in die Region Mykolaiw zurück. Von dort sind es noch etwa 110 Kilometer Luftlinie bis nach Odessa.

Große Zerstörungen in Charkiw

Schwere Kämpfe gab es weiter auch im Nordosten des Landes um die zweitgrößte Stadt Charkiw mit etwa 1,5 Millionen Einwohnern. Laut dem ukrainischen Rettungsdienst wurden allein in den 24 Stunden zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Region 34 Zivilisten getötet. Bewohner berichteten von großer Zerstörung im Stadtzentrum, wo Verwaltungsgebäude und andere staatliche Einrichtungen liegen. Auch viele Wohnhäuser seien getroffen und schwer beschädigt worden.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, sagte, russische Truppen und Separatisten aus dem Gebiet Luhansk hätten Balaklija erobert, 70 Kilometer vom Zentrum Charkiws im Landesinneren gelegen. Das würde Vermutungen untermauern, dass ein Teil der russischen Truppen Charkiw umgeht, das nach Angaben aus der Stadt sowie aus Kiew weiter von der Ukraine gehalten wird.

Nach mehreren Tagen der Neugruppierung haben die russischen Einheiten auch am westlichen Ufer des Dnjepr ihre Angriffe auf die Hauptstadt Kiew wieder aufgenommen, ohne jedoch zunächst größere Geländegewinne erzielen zu können. Im Bezirk Schytomyr kam es zu schweren Gefechten, nachdem russische Soldaten offenbar versuchten, einen Belagerungsring um Kiew zu errichten und in Gebiete südlich der Hauptstadt zu gelangen.

Lage in Kiew noch "unter Kontrolle"

Auch aus Borodjanka 25 Kilometer südwestlich der Stadtgrenze wurden schwere Angriffe gemeldet. Das russische Militär forderte die Bewohner auf, den Ort zu verlassen. Der zeitweise bis zu 60 Kilometer lange russische Militärkonvoi in dem Gebiet hat sich laut westlichen Geheimdiensten aber noch nicht aufgelöst. Von Nordosten rückten Einheiten entlang des Dnjepr weiter vor und erreichten Gebiete 50 Kilometer von der Stadtgrenze entfernt.

In Kiew selbst kam es in der Nacht zum Donnerstag zu schweren Explosionen. Nach den Worten von Bürgermeister Vitali Klitschko rührten sie aber daher, dass die ukrainische Luftabwehr anfliegende Marschflugkörper abgeschossen habe. Trümmer schlugen in der Nähe des Hauptbahnhofs ein, von wo aus viele Menschen versuchen, mit den weiter fahrenden Zügen aus der Stadt zu fliehen. Er bezeichnete die Lage als "schwierig, aber unter Kontrolle". Der Feind versuche, "in die Hauptstadt durchzubrechen", schrieb Klitschko auf dem Messenger-Dienst Telegram.