Zum Hauptinhalt springen

Angriff auf syrischen StützpunktSpannungen zwischen Israel und Türkei

SZ bei Google bevorzugen

Nach einem israelischen Luftangriff auf einen syrischen Militärstützpunkt nehmen die Spannungen zwischen Israel und der Türkei zu. Israels Verteidigungsminister Israel Katz warf dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan am Donnerstag vor, sein Land in „gefährliche Abenteuer in Syrien“ zu stürzen. Zuvor hatte das israelische Militär den syrischen Stützpunkt Abu al-Duhur bombardiert. Zur Begründung hieß es, die Führung in Damaskus habe kurz davor gestanden, dort eine Stationierung türkischer Truppen zu erlauben. Die türkische Regierung wies dies zurück.

© SZ/Reuters - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite