Nach einem israelischen Luftangriff auf einen syrischen Militärstützpunkt nehmen die Spannungen zwischen Israel und der Türkei zu. Israels Verteidigungsminister Israel Katz warf dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan am Donnerstag vor, sein Land in „gefährliche Abenteuer in Syrien“ zu stürzen. Zuvor hatte das israelische Militär den syrischen Stützpunkt Abu al-Duhur bombardiert. Zur Begründung hieß es, die Führung in Damaskus habe kurz davor gestanden, dort eine Stationierung türkischer Truppen zu erlauben. Die türkische Regierung wies dies zurück.