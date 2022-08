Nach dem Angriff auf einen Journalisten in Bad Lobenstein ist der Bürgermeister der Stadt, Thomas Weigelt, am Mittwoch vorläufig des Dienstes enthoben worden. Das teilte die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde des Saale-Orla-Kreises mit. Die Entscheidung zu dem "drastischen, thüringenweit äußerst seltenen Vorgang" sei nach dienstrechtlicher Prüfung "mehrerer schwerwiegender Verfehlungen des Stadtoberhauptes" gefallen, darunter auch Diffamierung von Verfassungsorganen und finanzielle Schädigung der Stadt, heißt es in dem Schreiben. Weigelt hatte am 20. August am Rande des Bad Lobensteiner Marktfestes einen Reporter der Ostthüringer Zeitung zu Fall gebracht und verletzt. Ein online verbreitetes Video des Vorfalls löste bundesweit Empörung aus. Weigelt selbst bestreitet den Angriff. Zuvor stand der Bürgermeister mehrfach wegen fragwürdiger Facebook-Beiträge und mutmaßlicher Nähe zu Reichsbürgern in der Kritik.