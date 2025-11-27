Am Mittwochnachmittag wurden in der US-Hauptstadt Washington zwei Nationalgardisten angeschossen, nur etwa einen Block vom Weißen Haus entfernt hatte die Polizei eine Schießerei gemeldet; der mutmaßliche Täter konnte sofort gefasst werden. Es handelt sich laut Innenministerium um einen Afghanen. Was über die Schüsse und den Zustand der beiden Opfer bislang bekannt ist und warum die Nationalgarde im Sommer überhaupt in die US-Hauptstadt beordert wurde, berichtet Charlotte Walser aus Washington .

Als in der Nähe seines Regierungssitzes Schüsse fielen, war Donald Trump in Florida, um dort Thanksgiving zu verbringen. Jenen Feiertag, den der amerikanische Präsident in diesem Jahr mit einer Frist verbunden hatte: Bis Thanksgiving, so hatte es noch Ende vergangener Woche geheißen, müsse der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij seinem, Trumps, 28-Punkte-Plan für die Ukraine zustimmen.

Diese Frist gilt mittlerweile nicht mehr, der 28-Punkte-Plan wurde am Wochenende in Genf von den Europäern und der Ukraine in einen 20-Punkte-Plan umgearbeitet (SZ Plus) – und es ist unklarer denn je, ob aus Trumps Vorstoß tatsächlich ein Waffenstillstand entstehen könnte. Während einerseits immer deutlicher wird, wie sehr die amerikanischen Verhandler sich offenbar während der Beratungen auf Russlands Seite geschlagen haben (SZ Plus), geht man in Russland immer stärker auf Abstand zu den kursierenden Plänen.

Warum es sehr unwahrscheinlich ist, dass Putin dem neuen, von den Europäern überarbeiteten Plan, zustimmen wird, analysiert Silke Bigalke (SZ Plus). Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie in unserem Liveblog natürlich immer auf dem Laufenden.

Was sonst noch wichtig wird? In Berlin kommen die Spitzen von Union und SPD zum Koalitionsausschuss zusammen, um unter anderem endlich den Rentenstreit (SZ Plus) zu lösen – die junge Gruppe der CDU sperrt sich noch immer gegen den Gesetzesvorschlag der Koalition. Warum es heute so viel schwieriger ist als früher, die Unionsfraktion zu führen, erklärt Robert Roßmann (SZ Plus).

Was heute wichtig ist

Trump spricht nach Schüssen auf Nationalgardisten von Terrorakt. US-Präsident Donald Trump sagt, der Angriff sei ein Verbrechen gegen die „gesamte Nation“. Afghanistan nannte er ein „Höllenloch auf Erden“. Er wolle alle Personen, die während der Amtszeit des früheren US-Präsidenten Biden von dort eingereist sind, überprüfen. Der Täter soll laut Angaben des Innenministeriums 2021 in die USA gekommen sein. Zum Liveblog zur US-Politik

Der Plan der Europäer passt Putin nicht. Russland reagiert ablehnend auf den veränderten Friedensplan für die Ukraine: Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagt, wenn der Plan sich im Wortlaut geändert habe, ändere das die Situation. Das „primäre Mittel“ bleibe „militärische Gewalt“, analysiert der russische Außenpolitikexperte Fjordor Lukjanow. Würde nicht mehr gekämpft, gerate Russland unter Druck. Zum Artikel

Offenbar Militärputsch in Guinea-Bissau. In Guinea-Bissau hat das Militär nach überfälligen Parlamentswahlen am Wochenende laut eigenen Angaben die Macht übernommen. Alle Land- und Seegrenzen seien vorläufig geschlossen, hieß es. Laut einem Medienbericht sind der Präsident und der Innenminister festgenommen worden. Guinea-Bissau ist eines der ärmsten Länder der Welt, die frühere portugiesische Kolonie gilt als wichtiger Drogenumschlagplatz. Zum Artikel

Arsenal siegt 3:1 - Bayern sieht, wo ganz oben ist. Nach 18 Spielen verlieren die Münchner erstmals in dieser Saison ein Fußballspiel – und das verdient. Der FC Arsenal spielt seine Stärke bei Standards aus. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

