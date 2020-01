Bis vor kurzem wäre so etwas in Angola undenkbar gewesen: Ein Gericht ordnet an, die Vermögenswerte der Ex-Präsidenten-Tochter einzufrieren - und das Staatsfernsehen strahlt das Urteil aus, damit es auch wirklich jeder mitbekommt. Isabel dos Santos, vielfach als reichste Frau Afrikas gerühmt, hat schon seit gut zwei Jahren einen zunehmend schweren Stand in ihrem Heimatland - genauer gesagt: seit ihr Vater nach 38 Jahren das Präsidentenamt räumte.

Der neue Präsident, João Lourenço, hatte zwar angekündigt, mit dem Plünderungssystem aufzuräumen. Bis heute gibt es aber begründete Zweifel, wie ernst es ihm ist. Schließlich kommt er aus derselben Partei, der einstigen antikolonialen Befreiungsbewegung MPLA, die den Schwenk vom Marxismus zum Wildwest-Kapitalismus mit atemberaubender Geschmeidigkeit vollzogen hat. Und viele Akteure und Profiteure der alten Machtclique sitzen noch auf ihren Posten und tun ihr Mögliches, um eventuell überschießenden Reform-Elan des Neuen zu bremsen.

Das jetzige Urteil und seine Verlesung im Staatsfernsehen nähren die Hoffnung, dass in Angola wirklich etwas vorangeht in Richtung Gerechtigkeit. Und was in Angola passiert, diesem sehr ölreichen Land mit den sehr armen Menschen, wird auch in anderen Teilen Afrikas aufmerksam verfolgt.