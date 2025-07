Bei Protesten gegen drastisch höhere Spritpreise in Angola sind der Regierung zufolge mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Knapp 200 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Innenminister Manuel Homem. Nach Angaben der Polizei kam es vielerorts zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften sowie zu Plünderungen und der Beschädigung geparkter Autos. Seit Montag protestieren Bürger in der Hauptstadt Luanda und anderen Teilen des Landes gegen die höheren Preise, die Anfang Juli von der Regierung um etwa 30 Prozent angehoben worden waren. Die Regierung begründete die Preissteigerung mit der Notwendigkeit, die Verschuldung des Staatshaushalts zu reduzieren. Bislang wurde Treibstoff in dem ölreichen Land stark subventioniert. Demonstranten errichteten Straßensperren mit brennenden Autoreifen und forderten Präsident João Lourenço mit dem Slogan „Lourenço, verschwinde!“ zum Rücktritt auf.