Klimatisch gesehen ist der Dezember ein exzellenter Monat, um nach Angkor Wat zu reisen und die teils vom Dschungel überwachsenen Tempel im Westen Kambodschas zu erkunden. Die Temperaturen sind kühler als sonst, es bleibt eher trocken, die Luftfeuchtigkeit ist erträglich. Das günstige Wetter hat allerdings seinen Preis: Vom Zauber des Weltkulturerbes bleibt nicht viel übrig, wenn ihn zur Hochsaison Tausende Touristen fluten.
SüdostasienDie Bombeneinschläge rücken an Angkor Wat heran
Selbst Donald Trump gelingt es nicht, den Grenzkrieg zwischen Thailand und Kambodscha zu entschärfen. Woran das liegt – und was Touristen nun beachten sollten.
Von Arne Perras, München
