Die Gewerkschaften wollen in den anstehenden Tarifverhandlungen für 1,2 Millionen Beschäftigte der Länder Lohnerhöhungen von 10,5 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten durchsetzen. Mindestens müsse es eine Erhöhung der Gehälter um 500 Euro monatlich geben, teilten die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund (dbb) am Mittwoch mit. Die Forderung bewegt sich in gleicher Höhe der Vorstellungen, mit denen die Gewerkschaften in die Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen gegangen waren. Dort war im April ein Tarifabschluss erzielt worden, der nach Verdi-Berechnungen bei einer Laufzeit von zwei Jahren für die meisten Beschäftigten - je nach Entgelthöhe - eine schrittweise Erhöhung von elf bis gut 16 Prozent vorsieht. Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder sollen am 26. Oktober beginnen. Eine Einigung könnte es im Dezember geben.