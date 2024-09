Kroatiens Regierung will die 2008 ausgesetzte Wehrpflicht für Männer wieder aktivieren. Ein entsprechender Gesetzentwurf werde demnächst dem Parlament vorgelegt, teilte Verteidigungsminister Ivan Anušić mit. Der Wehrdienst solle zwei Monate dauern, die ersten Rekruten sollen demnach am 1. Januar 2025 den Dienst antreten. Es wird erwartet, dass das Parlament dafür grünes Licht gibt. Vor einer Woche hatte der Präsident des Nachbarlands Serbien, Aleksandar Vučić, ähnliche Pläne für sein Land angekündigt. Dort solle der Wehrdienst 75 Tage dauern. Im Jahr 2025 rechne man mit 4000 bis 4500 Rekruten, sagte Anušić weiter. Jährlich würden in Kroatien 17 000 bis 18 000 junge Männer volljährig. Die Wehrpflicht gelte vom 18. bis zum 27. Lebensjahr. Jeder habe die Möglichkeit, den Wehrdienst zu verschieben, um vorher seine Ausbildung abschließen zu können. Die Kroaten dürfen den Wehrdienst aus Gewissensgründen verweigern, müssten dann aber Zivildienst leisten. Die Kosten zur Ausbildung einer Generation Rekruten würden rund fünf Millionen Euro betragen, sagte Anušić. Für die Ausrüstung und Modernisierung der Armee sei angesichts der derzeitigen Sicherheitslage keine Sparsamkeit angebracht, führte der Minister weiter aus. Man habe zudem die Gehälter der Offiziere erhöht.