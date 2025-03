(SZ) Unwort des Jahres 2014 wurde zwar die „Lügenpresse“, aber daneben hatte es einige Kandidaten gegeben, die sich ebenfalls sehen lassen konnten. An prominenter Stelle war das der „Russlandversteher“, dessen gängigere Variante der „Putinversteher“ ist. Frauen sind bei diesem generischen Maskulin ausdrücklich mitgemeint, womit wir bei Altbundeskanzlerin Angela Merkel wären, die sich nun im Gespräch mit der Berliner Zeitung gegen dieses „Totschlagargument“ verwahrte. Versteher respektive Versteherinnen seien, so der Tenor ihrer Gegenrede, nicht mit Unterstützern resp. Unterstützerinnen zu verwechseln. Gerade im diplomatischen Geschäft sei es unabdingbar, sich in den Mann und seine Motive hineinzuversetzen und ihn so – durch Einblick wissend, wie Richard Wagner dichten würde – zu demaskieren.