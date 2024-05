Aber erst einmal muss Merkel gegen den Applaus anreden. "Danke danke", sagt sie. So sei sie im Bundestag nicht immer empfangen worden. "Es gibt immer Zeiten, mal wieder was gutzumachen." Merkel wirkt gelöst, heiter. Im Publikum sucht sie Minister und findet sie. Robert Habeck, Annalena Baerbock, Lisa Paus, dann fahndet sie nach Cem Özdemir, den hatte sie doch eben schon gesehen. "Ah, da hinten! Ist man von ihnen gar nicht so gewöhnt." Grüne Herzen fliegen ihr zu.

Die Ex-Kanzlerin findet die Idee dieses Auftritts auch "etwas verwegen"

Merkel war mal Trittins Vorgängerin, 1998. Damals endete mit der Ära Kohl auch ihre Zeit als Umweltministerin. Den "perfekten Übergang" habe man damals hinbekommen, sehr respektvoll. Letztlich ist das auch die Verbindung, die sie jetzt ans Rednerpult befördert hat, Trittin hatte sie darum gebeten. "Ich fand die Idee spannend. Und etwas verwegen", sagt Merkel. "Auch Ihnen war sicherlich klar, dass wir im Laufe der Jahre trotz mancher Begegnungen öffentlich noch nicht viel Gutes übereinander gesagt haben."

So streift die Kanzlerin durch die Jahre, und bei Minute zehn landet sie im Jahr 2013. Es herrscht Wahlkampf, Trittin ist einer der Spitzenkandidaten der Grünen. Da sei er mal gefragt worden, was er an Merkel schätze, seine Antwort habe sie in einem alten Zeitungsartikel gefunden. "Soll ich jetzt öffentlich erklären: Ich finde es gut, dass jemand so verlogen ist?" Am Ende aber habe die Union 41,5 Prozent der Stimmen gehabt, die Grünen dagegen nur 8,4. Hätte aber zusammen im Bundestag für eine Mehrheit gereicht.

Detailansicht öffnen 1998 wurde Jürgen Trittin grüner Bundesweltminister. Im Bonner Bundestag erhält er Blumen vom Grünen Christian Ströbele, erfreut schien auch der damalige PDS-Chef Gregor Gysi (re.). (Foto: DPA)

"Es wäre die historische Gelegenheit gewesen, gemeinsam als Zweier-Koalition eine Regierung zu bilden", sagt sie. "Leider" sei es dazu nicht gekommen, obwohl man doch eben erst aus der Kernenergie ausgestiegen sei, auch Trittin war seinerzeit nicht dafür zu haben. Und dann gesteht Merkel: "Ich habe das damals bedauert und tue es manchmal auch heute noch." So deutlich hat man diesen Wunsch von der Kanzlerin nie gehört. Stattdessen steuerte sie seinerzeit in ihre zweite große Koalition, Vizekanzler wurde Sigmar Gabriel.

Geschenkt haben sie sich nichts. Aber kooperiert, wenn die Zeiten es verlangten

Geschenkt haben sich die beiden nicht viel, das wird deutlich. "Unterschiedlicher könnten wir kaum sein", sagt Merkel. Und doch haben sich ihre Wege immer wieder gekreuzt. Als Umweltministerin hinterließ Merkel ihrem Nachfolger ein eilig verhängtes Verbot von Castor-Transporten, aus Sicherheitsbedenken - und ausgerechnet der Grüne musste es wieder aufheben, damit weiter Atomstrom fließen konnte. Als Trittin, frustriert von den zähen Anfängen der rot-grünen Koalition, 1999 ein schwarz-grünes Bündnis ins Gespräch brachte, äußerte Merkel Zweifel, ob es die Grünen demnächst überhaupt noch brauche. Damals war sie CDU-Generalsekretärin. Als sie wiederum gerne ein schwarz-grünes Bündnis geschmiedet hätte, war Trittin derjenige, der nicht mehr wollte - siehe oben.

Stattdessen wurde er später Fraktionsvorsitzender in der Opposition - so, wie Merkel in einigen der rot-grünen Jahre Chefin der Unionsfraktion war. "Wenn man die parlamentarische Auseinandersetzung liebt, dann ist das in Oppositionszeiten ein wunderbarer Job", sagt Merkel. Allerdings sind es auch Zeiten, in denen der Fraktionschef Trittin der Kanzlerin Merkel zu Mehrheiten verhilft: Bei der Rettung des Euro hat Merkel mit Abtrünnigen in den eigenen Reihen zu kämpfen. Trittins Grüne stimmen mit Merkel.

Trittin selber kommt auf diese Zeit zu sprechen, nach Merkel tritt auch er ans Pult. Zwischen Regierung und Opposition müsse auch Kooperation möglich sein, sagt er - wenn nämlich die Zeiten es verlangen. So sei das bei der Rettung des Euro gewesen, aber auch beim Sondervermögen für die Bundeswehr, für das nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine Regierung und Union gestimmt hatten. "Die Fähigkeit zur Kooperation ist einer der Gründe, warum Deutschland als Anker der Stabilität gilt."

Ein kleiner Tipp für die Koalition: Nicht zu viel quatschen, ehe die Lösung da ist

Es sind zwei Demokraten, die an diesem Abend aufeinandertreffen. Und ein bisschen ist es auch eine grüne Huldigung an die Kanzlerin von einst, obwohl die Grünen doch gerade einen sozialdemokratischen Kanzler tragen. 2015 etwa, in der Flüchtlingskrise, habe Merkel Haltung gezeigt, lobt Trittin. "Unseren Respekt haben Sie dafür." Und schließlich sei sie einer Versuchung nie erlegen: "Sie haben nie gesagt, dass Politik einfach wäre", sagt er. "Politische Realität ist nie schwarz-weiß."

Noch vorige Woche hatte es leises Raunen auf dem CDU-Parteitag gegeben: Merkel, die noch an ihren Memoiren feilte (geplanter Titel: "Freiheit"), war ihm ferngeblieben. Stattdessen ist die einstige CDU-Chefin schon eine Woche später bei den Grünen und wird dort empfangen wie bei alten Freunden. Sogar eine Empfehlung für die Regierungsarbeit hat sie mitgebracht, obwohl sie sich dergleichen normalerweise verkneift. "Wenn ich Ihnen eines raten oder sie um eines bitten möchte, dann nicht zu viel quatschen", sagt Merkel. "Vor allem nicht, bevor Lösungen gefunden sind." Wie gerne sie Schwarz-Grün ausprobiert hätte, wusste schließlich bisher auch keiner.