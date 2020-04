Zum ersten Mal begegnete ich Angela Merkel im Dezember 1991 in Dresden. Beim ersten Parteitag der CDU in den neuen Ländern. Sie war soeben zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt worden und der SZ-Redakteur Heribert Prantl hatte mich gebeten, sie zu porträtieren. Er hatte gesagt, die Frauenministerin im Kabinett Kohl könne noch an Bedeutung in der politischen Landschaft gewinnen - aus ihr könne noch "was werden". Also bahnte ich mir den Weg bis nach ganz vorne ans Podium.

Ich stellte mich Angela Merkel vor und bat sie, für ein Bild zu posieren, doch sie hatte überhaupt keine Lust darauf. Die frisch gewählte Vorsitzende machte ein missmutiges Gesicht und war vornehm ausgedrückt sehr zurückhaltend, fast schon ungehalten. Ich hatte den Eindruck, sie hielt eine Fotografie schlichtweg für Zeitverschwendung. Auf der Aufnahme von damals sieht sie auch recht unglücklich aus, veröffentlicht habe ich die Fotografie nicht.

Das ist nun 30 Jahre her und auch wenn Merkel schon damals nicht begeistert war, sollte ich in den kommenden Jahren noch viele Bilder von ihr machen. Allein für die Auswahl dieser Bildergalerie von 2000 bis 2020 habe ich fast 1500 Aufnahmen gesichtet. Lange Zeit bin ich ihr nicht mehr so nah gekommen wie 1991, und viele Bilder entstanden, ohne dass Frau Merkel mich bemerkt hätte. Das änderte sich erst wieder ab 2005, denn seitdem sie Bundeskanzlerin ist, besuchen Redakteure der SZ sie regelmäßig zu Interviews und da hatte Angela Merkel dann keine Wahl mehr - sie musste es aus professionellen Gründen eben ertragen, beim Gespräch fotografiert zu werden.

Die Kanzlerin habe ich immer als einen pragmatisch und überlegt handelnden Menschen wahrgenommen. Oft hat sie mich überrascht: mit Vorschlägen, wie man sich am besten im Raum anordnet, sie hat auch das Licht und den Hintergrund mit bedacht. Sie verbarg ihre eigentliche Haltung zum Thema sehr gekonnt.

Vor einiger Zeit erzählte ich ihr nach einem Interviewtermin von unserer Begegnung damals 1991 in Dresden und auch, dass ich damals den Eindruck hatte, dass sie ungern fotografiert werde. Verblüffend ehrlich sagte sie: "Manche Dinge ändern sich eben nie."