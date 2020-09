Angela Merkel in der Corona-Krise:Wir müssen reden

Von Nico Fried, Berlin

Schon komisch, dass ihr das gerade jetzt wieder passiert. Im Rückblick wird man womöglich einmal sagen, dass es immer ein Signal für die Bedrohlichkeit der Lage war, wenn der Kanzlerin so ein blöder Fehler unterlief. Also: Natürlich müssen nicht die Wirte, sondern die Gäste ein Bußgeld bezahlen, wenn sie auf die Listen in den Kneipen Donald Duck schreiben und nicht ihren richtigen Namen. Merkel hat das in der Pressekonferenz nach ihrem Gespräch mit den Ministerpräsidenten falsch gesagt, und hinterher verbrachte ihr Regierungssprecher Steffen Seibert seinen halben Feierabend am Telefon, um die Sache wieder aus der Welt zu schaffen.