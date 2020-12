Am Tag neuer Höchststände in der Corona-Krise wird die Kanzlerin im Bundestag ungeduldig und eindringlich. Über einen Auftritt, den man so von Angela Merkel noch nicht gesehen hat.

Von Nico Fried, Berlin

Angela Merkels Rede beginnt, als die Kanzlerin schon 23 Minuten gesprochen hat. Da setzt sie neu an, adressiert noch einmal die "lieben Kolleginnen und Kollegen", wechselt in eine persönlichere Tonlage und hat im bis dahin gelangweilten Plenum alsbald die volle Aufmerksamkeit. Sogar in der AfD hört man zu, was später ein Zwischenruf zeigt, auf den die Vize-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch vielleicht besser verzichtet hätte.