Von Christian Zaschke, Washington

Mehrmals hatte Bundekanzlerin Angela Merkel betont, dass ihr Abschiedsbesuch in Washington ein Arbeitsbesuch sei, und das meinte sie ernst. Das Programm für die gut 24 Stunden in der Hauptstadt der USA war dicht gedrängt. Dennoch schob Merkel am Donnerstagmorgen spontan noch einen Termin ein: In der deutschen Botschaft äußerte sie sich zur Hochwasserkrise in Deutschland.

Am Mittwochabend war sie um kurz nach sieben Uhr Ortszeit gelandet, also kurz nach ein Uhr deutscher Zeit. Vom Flughafen fuhr Merkel in die Botschaft und empfing Journalisten zum Hintergrundgespräch. Sollte sie müde gewesen sein, ließ sie sich das nicht anmerken. Unter anderem merkte sie an, dass sie sich auf das Treffen mit Vizepräsidentin Kamala Harris am folgenden Tag freue.

Diese Zusammenkunft war gleich früh am Morgen angesetzt. Zwei der mächtigsten Frauen der Welt schüttelten einander erstmals die Hände. Für den Abend war eine Fortsetzung des Gesprächs vorgesehen, da Harris mit ihrem Ehemann Doug Emhoff an dem Dinner teilnehmen sollte, das Präsident Joe Biden zu Merkels Ehren ausrichtete.

Für Merkel stand nach dem Treffen mit Harris und der Rede zur Flut in Deutschland eine Ehrung auf dem Programm. Die Johns Hopkins University verlieh ihr eine Ehrendoktorwürde. Bei der Gelegenheit dankte sie den USA für deren "überragenden Beitrag" zur "Zeitenwende" der deutschen Wiedervereinigung. Vor zwei Jahren hatte Merkel bereits die Ehrendoktorwürde der Harvard University erhalten. Auch diese Auszeichnung hatte sie damals sichtlich gefreut, und sie bedankte sich mit einer Rede, die sich in Teilen wie ein politisches Vermächtnis lesen ließ. Dass Merkel nun von zwei derart bedeutenden US-Unis ausgezeichnet worden ist, führt unter Beobachtern zur der Frage, ob sie nach dem Ende ihrer Amtszeit vielleicht eine Weile an einer solchen Institution lehren möchte. Es ist eine Frage, die sie einstweilen nicht beantwortet.

Von der Ehrung ging es hinüber ins Weiße Haus zu Joe Biden, der ebenfalls gut zu tun hat in diesen Tagen. Vorrangig ist er damit beschäftigt, seinen milliardenschweren Infrastrukturplan durch den Kongress zu bringen, und es sieht im Moment so aus, als könne das funktionieren. Zudem betrachtet er mit Interesse, wen die Republikaner für den Ausschuss nominieren, der die Vorgänge vom 6. Januar aufarbeiten soll. Damals hatte ein Mob von Trump-Anhängern das Kapitol gestürmt. Es gab Tote und Verletzte, die Folgen sind bis heute spürbar, und erst in diesen Tagen wurde der Zaun abgebaut, der das Gebäude seit der Stürmung umstanden hatte.