Altkanzlerin Merkel stellt ihr Buch in den USA vor – gemeinsam mit Barack Obama. Die Tagespolitik umschiffen sie weiträumig. Und doch wirkt manches aus dem Gespräch wie der Versuch, Amerika vor der zweiten Trump-Amtszeit zu beruhigen.

Von Peter Burghardt, Washington

Blauer Vorhang, zwei Sessel, dazwischen das Logo einer sehr guten Buchhandlung von Washington, D.C. Dann kommen sie auf diese Bühne in der amerikanischen Hauptstadt, Angela Merkel und Barack Obama, der Saal ist ausverkauft. Wer kein Ticket erwischt hat, der kann Livestream schauen, natürlich auch nicht umsonst. Dieser Mann und diese Frau waren acht Jahren lang als Regierungschefs Kollegen, inzwischen sind sie es als Autoren, wobei es an diesem Abend in einer ganz speziellen Zeit vor allem um die neue Autorin aus Germany geht.