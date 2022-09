Der Potsdamer Rabbiner Ariel Kirzon, der in Berlin antisemitisch angegriffen wurde, hat bessere Sicherheitsvorkehrungen für sein Gemeindehaus in der brandenburgischen Landeshauptstadt gefordert. Die Polizei schütze die Gemeinde zu besonderen Feiertagen, sagte Kirzon. "Aber was ist mit dem ganzen Jahr?" Er sagte zu möglichen Angriffen auch vor dem Hintergrund des Anschlags auf die Synagoge von Halle im Jahr 2019: "Das kann passieren, irgendwo und jederzeit." Er überlege schon, auf der Straße nicht mehr Hebräisch zu sprechen und Teile seiner Kleidung nicht mehr zu zeigen, sagte der Rabbiner, der vor drei Jahren schon einmal angegriffen worden sei. Kirzon war laut Polizei am Dienstag in Berlin-Mariendorf beleidigt und an der Schulter angerempelt worden, als er mit seinem Sohn auf dem Gehweg lief und auf Hebräisch telefonierte. Politiker verurteilten den Vorfall.