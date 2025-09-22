Russlands Machthaber Wladimir Putin bietet eine Verlängerung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags mit den USA um ein Jahr an. Voraussetzung sei, dass US-Präsident Donald Trump dem auch zustimme, sagt Putin bei einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates. Der „New Start“-Vertrag, der die Zahl der strategischen Atomsprengköpfe beider Länder auf je 1550 Stück begrenzt, war in der Amtszeit von Barack Obama ausgehandelt worden und läuft im Februar 2026 aus. Putin sagte laut der Nachrichtenagentur Bloomberg, er wolle kein Wettrüsten und keine zusätzlichen Spannungen mit den USA. Putin hatte 2023 angekündigt, das Regelwerk aussetzen zu wollen. Allerdings erklärte Moskau, die Obergrenze weiter einzuhalten.