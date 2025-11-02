US-Präsident Donald Trump hat Nigeria mit einem Militärschlag gedroht, falls das westafrikanische Land nicht gegen die Tötung von Christen vorgehe. „Wenn wir angreifen, wird es schnell, bösartig und entschieden sein“, schrieb Trump im sozialen Netzwerk Truth Social. Sollten die USA militärisch eingreifen, würde dies mit „wehenden Fahnen“ geschehen, um die „islamischen Terroristen“ auszulöschen. Zudem würden die USA sämtliche Hilfszahlungen sofort einstellen, schrieb er. Präsident Bola Tinubu wies Vorwürfe religiöser Intoleranz zurück. Sein Sprecher zeigte sich offen für eine Unterstützung der USA im Kampf gegen islamistische Aufständische, allerdings müsse die territoriale Integrität des Landes gewahrt bleiben.