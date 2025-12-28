Der UN-Sicherheitsrat kommt wegen Israels umstrittener Anerkennung der ostafrikanischen Republik Somaliland als unabhängiger Staat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Vor dem für Montag geplanten Treffen warnten 21 überwiegend muslimische Länder in einer Erklärung vor „schwerwiegenden Folgen“ des beispiellosen Vorgehens Israels für „den Frieden und die Sicherheit am Horn von Afrika und im Roten Meer“ sowie für die internationale Sicherheit. Israel hatte am Freitag als erstes Land die abtrünnige Region als souveränen Staat anerkannt. Somaliland, eine muslimische Region im Norden Somalias mit wenigen Millionen Einwohnern, ist seit mehr als drei Jahrzehnten praktisch unabhängig. Somalias Regierung sprach von einem „vorsätzlichen“ und „rechtswidrigen“ Angriff Israels auf die Souveränität des Landes.