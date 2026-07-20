Labour-Politiker Andy Burnham hat am Montagnachmittag in London seinen Parteikollegen Keir Starmer als britischen Premierminister abgelöst. In seiner ersten Ansprache vor dem Amtssitz Downing Street No 10 kündigte Burnham die „größten Veränderungen der vergangenen 40 Jahre“ an. „Wir werden diesen Moment zu einem Wendepunkt für Großbritannien machen“, die Fürsorge für die Bürger werde im Mittelpunkt all seines Handelns stehen, sagte er. „Ich werde alles dafür geben, um ein neues nationales Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen.“ Burnham forderte die Menschen auf, ihm zur Seite zu stehen. Dies sei der Moment, in dem Großbritannien wieder an sich glaube, „der Moment, in dem wir die Hoffnung zurückbringen“.