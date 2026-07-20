Zum Hauptinhalt springen

GroßbritannienAndy Burnham ist neuer Premierminister

Lesezeit: 3 Min.

Der neue Premier Andy Burnham wird von König Charles III im Buckingham Palast in London begrüßt.
Der neue Premier Andy Burnham wird von König Charles III im Buckingham Palast in London begrüßt. Aaron Chown / PA ROTA - B68 / Avalon/IMAGO

Andy Burnham ist der siebte Regierungschef in zehn Jahren. Beim Amtsantritt verspricht er, das gespaltene Land zu einen und die Lebenshaltungskosten zu senken.

Von Martin Wittmann, London

SZ bei Google bevorzugen

Labour-Politiker Andy Burnham hat am Montagnachmittag in London seinen Parteikollegen Keir Starmer als britischen Premierminister abgelöst. In seiner ersten Ansprache vor dem Amtssitz Downing Street No 10 kündigte Burnham die „größten Veränderungen der vergangenen 40 Jahre“ an. „Wir werden diesen Moment zu einem Wendepunkt für Großbritannien machen“, die Fürsorge für die Bürger werde im Mittelpunkt all seines Handelns stehen, sagte er. „Ich werde alles dafür geben, um ein neues nationales Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen.“ Burnham forderte die Menschen auf, ihm zur Seite zu stehen. Dies sei der Moment, in dem Großbritannien wieder an sich glaube, „der Moment, in dem wir die Hoffnung zurückbringen“.

Zur SZ-Startseite

MeinungAndy Burnham
:Dieser Mann soll jetzt bitte Großbritannien retten

SZ PlusKommentar von Michael Neudecker
Portrait undefined Michael Neudecker

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite