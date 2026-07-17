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GroßbritannienBurnham will politische und wirtschaftliche Macht neu verteilen

Lesezeit: 3 Min.

Mit Andy Burnham als Labour-Chef liegt die Regierungspartei in Umfragen wieder knapp vor den lange Zeit führenden Rechtspopulisten von Reform UK.
Mit Andy Burnham als Labour-Chef liegt die Regierungspartei in Umfragen wieder knapp vor den lange Zeit führenden Rechtspopulisten von Reform UK. Jon Super/AP/dpa

Die Labour-Partei wählt den Ex-Bürgermeister von Greater Manchester zu ihrem neuen Vorsitzenden. Bald wird Burnham Premierminister sein – und er hat große Pläne.

Von Martin Wittmann, London

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Andy Burnham ist, bevor er am Montag zum neuen Premierminister des Vereinigten Königreichs ernannt werden wird, am Freitag schon mal offiziell zum Chef der Labour-Partei aufgestiegen. Ohne Konkurrenz hatte er die interne Abstimmung über das Amt des Vorsitzenden gewonnen, die Hoffnung der Partei ruht seit Wochen allein auf ihm, dem ehemaligen Bürgermeister von Greater Manchester.

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Unter Keir Starmer ging es gefühlt nur abwärts mit Großbritannien. Aber in der Labour-Partei haben sie jetzt einen, der alles richten soll: Andy Burnham – cool, sympathisch, bodenständig. Von der Last, ein Hoffnungsträger zu sein.

SZ PlusVon Martin Wittmann

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