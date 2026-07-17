Die Labour-Partei wählt den Ex-Bürgermeister von Greater Manchester zu ihrem neuen Vorsitzenden. Bald wird Burnham Premierminister sein – und er hat große Pläne.

Andy Burnham ist, bevor er am Montag zum neuen Premierminister des Vereinigten Königreichs ernannt werden wird, am Freitag schon mal offiziell zum Chef der Labour-Partei aufgestiegen. Ohne Konkurrenz hatte er die interne Abstimmung über das Amt des Vorsitzenden gewonnen, die Hoffnung der Partei ruht seit Wochen allein auf ihm, dem ehemaligen Bürgermeister von Greater Manchester.