Andy Burnham ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. hat dem Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei die Regierungsbildung anvertraut, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Burnham wird nach dem Termin beim Monarchen an seinem neuen Amtssitz in der Downing Street eine Rede halten.

Burnham folgt auf Keir Starmer, der im Juni infolge mehrerer politischer Fehlschläge seinen Rücktritt angekündigt hatte. Am Freitag war der er offiziell zum Vorsitzenden der Regierungspartei Labour ernannt worden. Der 56-Jährige ist der siebte Premier in Großbritannien binnen zehn Jahren.

Meinung Andy Burnham : Dieser Mann soll jetzt bitte Großbritannien retten SZ Plus Kommentar von Michael Neudecker ...

Zuvor hatte der scheidende Premierminister Keir Starmer vor Downing Street 10 ein Statement abgegeben. Er sei auf dem Weg zum König, um seinen Rücktritt einzureichen, sagte Starmer. „Meine Arbeit ist getan“. Der scheidende Premier appellierte an die Menschen in Großbritannien, sich nicht spalten zu lassen. „Unsere Feinde werden nichts unversucht lassen, um uns zu entzweien – wegen unserer Werte, unserer Freiheit, unserem Anstand uns nicht zuletzt auch wegen unserer unerschütterlichen Entschlossenheit, die tapferen Menschen in der Ukraine zu unterstützen.“

Starmer ermahnte die Briten, sich auf ihre Werte zu besinnen und Einigkeit zu demonstrieren, auch wenn man sich vielleicht nicht darüber einig sei, wie Probleme gelöst werden könnten. Seinem Nachfolger sprach Starmer seine uneingeschränkte Unterstützung aus.

Der scheidende britische Premierminister Keir Starmer gibt ein Abschiedsstatement vor seinem bisherigen Amtssitz Dowining Street 10. Isabel Infantes/REUTERS

Burnham gab bisher nicht bekannt, wen er in Schlüsselposition des Kabinetts ernennen will

Burnham hatte sich die Unterstützung der überwiegenden Mehrheit der Abgeordneten seiner Partei gesichert. Trotzdem könnte er einen Großteil seiner Partei verärgert haben, weil er bisher nicht bekannt gab, wen er in Schlüsselpositionen des Kabinetts – darunter der wichtige Posten des Finanzministers – ernennen wird.

Burnham wird sich zu Beginn seiner Amtszeit erwartungsgemäß hauptsächlich mit innenpolitischen Themen beschäftigen, etwa mit der Frage, wie die Einwanderungszahlen weiter gesenkt werden können, wie die stetig steigenden Sozialausgaben des Landes eingedämmt werden können und wie die Wirtschaft wiederbelebt werden kann.

In seiner ersten Rede hatte sich der 56-Jährige als klassisch sozialdemokratischer, eher links der Mitte verorteter Labour-Politiker präsentiert. Er versprach, die politische und wirtschaftliche Macht wieder stärker in die öffentliche Hand und weg von London in die Regionen zu verlagern. Er will seine Partei als volksnahe Kraft ohne Fraktionskämpfe etablieren. Um niemanden zu verschrecken, sagte er aber auch, er wolle Unternehmen ausdrücklich einbinden.