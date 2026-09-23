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USA und GroßbritannienSie haben sich wieder lieb – ein bisschen

Lesezeit: 4 Min.

Überraschend gut gelaunt geben der britische Premier Andy Burnham (li.) und US-Präsident Donald Trump eine Pressekonferenz in New York.
Überraschend gut gelaunt geben der britische Premier Andy Burnham (li.) und US-Präsident Donald Trump eine Pressekonferenz in New York.
Julia Demaree Nikhinson/AP Photo

In New York treffen sich erstmals der neue britische Premierminister Burnham und US-Präsident Trump. Die Beziehung der Länder ist belastet. Doch jetzt soll alles besser werden.

Von Martin Wittmann, London

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Andy Burnham, neuer britischer Premierminister, traf am Dienstag auf einen Mann, dem er einst als Bürgermeister von Greater Manchester beschied, er würde ihn nicht empfangen wollen, wenn er seine Stadt besuchen sollte. Und US-Präsident Donald Trump traf auf einen, den er von oben herab als Bürgermeister von irgendeiner „Town“ bezeichnet hatte und mit dessen Vorgänger er zuletzt arg fremdelte, was die Beziehung der beiden Länder bis heute belastet. Vor ihrer ersten Begegnung am Rande der UN-Vollversammlung in New York lautete die Frage also weniger, ob die Begegnung der beiden unangenehm verlaufen würde. Sondern eher, wie unangenehm.

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