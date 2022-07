Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk (r.) und seine Frau Switlana Melnyk bei einer Gedenkveranstaltung der ukrainischen Botschaft zum 77. Jahrestag der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin.

Die jüngsten Äußerungen des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk über den Nationalistenführer Bandera gingen offenbar zu weit. Berichten zufolge soll der Diplomat zurück nach Kiew ins Außenministerium. Was wirft man ihm vor - und was erwartet ihn in Kiew?

Von Cathrin Kahlweit, Wien

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, steht offenbar vor der Rückkehr nach Kiew. Auch wenn er selbst das auf Nachfrage bislang nicht bestätigt, so ist doch aus ukrainischen Regierungskreisen zu hören, dass Melnyk spätestens zum Herbst seinen Posten als Diplomat in Berlin aufgeben - und womöglich Vize-Außenminister in Kiew werden könnte.