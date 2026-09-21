Zum Hauptinhalt springen

Pkw-MautAndreas Scheuer kämpft vor Gericht auch um seine Ehre

Lesezeit: 5 Min.

Andreas Scheuer (re., CSU), ehemaliger Bundesverkehrsminister, und Gerhard Schulz, ehemaliger Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, kommen zum Prozessauftakt in Berlin.
Andreas Scheuer (re., CSU), ehemaliger Bundesverkehrsminister, und Gerhard Schulz, ehemaliger Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, kommen zum Prozessauftakt in Berlin.
Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

In Berlin hat der Prozess gegen den politisch abgestürzten Ex-Verkehrsminister begonnen. Die Anklage wirft ihm und seinem früheren Staatssekretär vor, den Bundestag belogen zu haben.

Von Constanze von Bullion und Klaus Ott, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Die Operation Ehrenrettung hat begonnen, und die Angeklagten werden nicht müde, ihre Bekümmerung zu schildern. Erst diese öffentlichen Anschuldigungen, im Parlament nicht ehrlich gewesen zu sein. Dann diese Anklage, jetzt ein Strafprozess. „Sie können gewiss sein, es nimmt mich emotional sehr mit, heute hier zu sitzen“, sagt Andreas Scheuer. „Dieser Vorwurf trifft mich persönlich hart“, sagt sein früherer Staatssekretär. Zwei Männer kämpfen da auch mit dem ruinierten Ruf. Nur, wie kommen sie aus dieser Nummer wieder raus?

Zur SZ-Startseite

Verkehr
:Deutschland braucht wahrscheinlich die Pkw-Maut

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, zahlt fast überall in Europa Straßengebühren – aber in Deutschland keinen Cent. Experten, Bauwirtschaft und einige Parteien fordern: Darüber müssen wir reden.

SZ PlusVon Thomas Hummel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite