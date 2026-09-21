Die Operation Ehrenrettung hat begonnen, und die Angeklagten werden nicht müde, ihre Bekümmerung zu schildern. Erst diese öffentlichen Anschuldigungen, im Parlament nicht ehrlich gewesen zu sein. Dann diese Anklage, jetzt ein Strafprozess. „Sie können gewiss sein, es nimmt mich emotional sehr mit, heute hier zu sitzen“, sagt Andreas Scheuer. „Dieser Vorwurf trifft mich persönlich hart“, sagt sein früherer Staatssekretär. Zwei Männer kämpfen da auch mit dem ruinierten Ruf. Nur, wie kommen sie aus dieser Nummer wieder raus?