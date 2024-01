Von Roland Preuß

Die Arbeitslosigkeit steigt, das Bürgergeld ist in Verruf geraten, und die Bundesregierung will Milliarden aus der Arbeitslosenversicherung abziehen, um ihren klammen Haushalt zu sanieren. Der Job von Andrea Nahles als Chefin der Bundesagentur für Arbeit war schon mal einfacher. Die frühere SPD-Vorsitzende will das nicht so hinnehmen. Und sie hat auch eine beruhigende Botschaft für die Beschäftigten.