US-Botschafterin Amy Gutmann verspricht die Unterstützung der Ukraine "solange es nötig ist" und kündigt an, dass auch aus Deutschland noch viel mehr militärische Hilfe erforderlich sein wird.

Interview von Stefan Kornelius

Amy Gutmann hat wenige Tage vor der Invasion Russlands in der Ukraine den Posten als Botschafterin der USA in Deutschland angetreten. Davor war sie 18 Jahre lang Präsidentin der University of Pennsylvania. Als Tochter eines vor den Nationalsozialisten geflohenen Deutschen, Kurt Gutmann, verkörpert sie einen wichtigen Teil der transatlantischen Geschichte. Heute wird ein Großteil ihrer Arbeit von der Ukraine-Hilfe und deutsch-amerikanischen Handelsfragen bestimmt.