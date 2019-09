Donald Trump war nicht zugegen, als sich seine Gegner daranmachten, die Absetzung des amerikanischen Präsidenten zu planen. Wenn Trump am Donnerstag von der UN-Generalversammlung in New York nach Washington zurückkehrt, wird immer noch alles aussehen wie vor seiner Abreise, selbst die hartnäckige Hitze wird noch über der Hauptstadt liegen. Und doch ist jetzt alles anders. Nancy Pelosi, die Chefin der Demokraten, hat mit ihrer Entscheidung, wegen der Ukraine-Affäre eine Impeachment-Untersuchung gegen Trump einzuleiten, ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen. Impeachment: Darum wird sich jetzt alles in Washington drehen, in den nächsten Tagen, in den nächsten Monaten.

SZPlus