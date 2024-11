Nach Angaben der niederländischen Polizei mussten fünf Menschen in Krankenhäusern behandelt werden. „An mehreren Stellen in der Stadt wurden Fans belagert, misshandelt und mit Feuerwerkkörpern beworfen“, erklärte Bürgermeisterin Femke Halsema. Sie verurteilte dieses „antisemitisches Verhalten“. Nach dem Europa-League-Spiel am Donnerstagabend wurden laut Polizei 62 Menschen vorläufig festgenommen. Die Unruhestifter seien „aktiv auf die Suche gegangen nach israelischen Fans, um sie anzugreifen und zu misshandeln“, heißt es in einer Erklärung von Stadt und Polizei.

Nach dem Fußballspiel griffen propalästinensische Jugendliche nach Polizeiangaben israelische Fans an, als diese aus dem Stadion ins Zentrum der Stadt zurückkamen. Menschen berichteten von beängstigenden Momenten. Sie seien von maskierten jungen Männern verfolgt, geschlagen und getreten worden.

Niederländischer Ministerpräsident telefoniert mit Netanjahu

Israels Präsident Isaac Herzog nannte die Ausschreitungen auf der Plattform X ein „antisemitisches Pogrom“. Er schrieb von „schockierenden Bildern und Videos, die wir seit dem 7. Oktober nie wieder sehen wollten“. Der „schwerwiegende Vorfall“ sei „ein Warnsignal für jedes Land, das die Werte der Freiheit hochhalten möchte“.

Auch der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof verurteilte auf X diese „unakzeptablen antisemitischen Angriffe auf Israelis“. Er habe mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert. Netanjahu rief dazu auf, entschlossen gegen Gewalttäter vorzugehen und die Sicherheit der israelischen Fans zu gewährleisten. Israels Außenminister Gideon Sa'ar wollte kurzfristig in die Niederlande reisen, um dort hochrangige Vertreter der niederländischen Regierung zu treffen, wie sein Ministerium mitteilte. Er spreche auch mit dem niederländischen Außenminister Caspar Veldkamp und treffe Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Amsterdam.

Die israelische Regierung kündigte an, Flugzeuge nach Amsterdam zu schicken, um Israelis abzuholen. Die israelische Fluggesellschaft El Al teilte mit, um 14 Uhr Ortszeit starte ein erster Rettungsflug aus Amsterdam Richtung Israel. Zudem seien im Anschluss noch zwei weitere reguläre Flüge nach Tel Aviv geplant. Hunderte israelische Fans sollen auf diesem Wege nach Hause gebracht werden.

Die Polizei hatte zunächst von kleinen Konfrontationen an mehreren Orten im Zentrum Amsterdams gesprochen und sich sehr zurückhaltend geäußert. Reporter des Amsterdamer TV-Senders AT5 berichteten, propalästinensische Demonstranten hätten Maccabi-Fans mit Stühlen beworfen, als diese vom Stadion am späten Donnerstagabend ins Zentrum zurückkehrten. Mobile Einsatzkräfte der Polizei hätten die Israelis abgeschirmt und mit Bussen begleitet. Nach Polizeiangaben wurden sie in ihre Hotels gebracht.

Zusammenstöße zwischen Israelis und Polizei vor dem Spiel

Vor den Angriffen auf israelische Fußballfans waren niederländische Sicherheitskräfte gewarnt worden, heißt es in israelischen Medienberichten. Israels Diaspora-Ministerium habe demnach über Pläne Bescheid gewusst, einen bestimmten israelischen Fan zu verletzen, der für den israelischen Grenzschutz arbeiten soll. Gleiches gelte für einen geplanten Angriff auf ein Hotel, in dem israelische Fußballanhänger übernachtet haben. Die niederländischen Behörden seien darüber informiert worden.

Zudem rechnete das Diaspora-Ministerium den Berichten zufolge mit einem gewalttätigen Protest vor Beginn des Fußballspiels vor der Johan-Cruijff-Arena, den die Stadtverwaltung eigentlich verboten hatte. Auch diese Erkenntnis sei mit den Niederlanden geteilt worden. Etwa 200 Demonstranten hatten nach Angaben der niederländischen Polizei am Donnerstagabend versucht, zu der Spielstätte zu gelangen. Die Stadtverwaltung bestimmte einen anderen Ort in der Nähe für die Kundgebung.

Bereits vor dem Spiel gab es im Zentrum der Stadt Zusammenstöße von israelischen Fußballfans und Sicherheitskräften. Dabei wurden nach Polizeiangaben etwa zehn Personen wegen Störung der öffentlichen Ordnung und des verbotenen Besitzes von Feuerwerkskörpern festgenommen. Israelische Fans sollen sich ebenfalls provozierend verhalten haben, berichteten Zeugen. Auf Videos im Internet ist zu sehen, dass sie palästinensische Flaggen von Häusern zerren und beleidigende Parolen rufen.