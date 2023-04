Religion:Wie der Staat den Kirchen sein Geld entziehen kann

Von Wolfgang Janisch und Annette Zoch, Karlsruhe

Seit mehr als zweihundert Jahren beziehen die Kirchen "Staatsleistungen", nun aber will die Ampelkoalition dem Geldfluss ein Ende setzen, so hat sie es im Koalitionsvertrag vereinbart: "Wir schaffen in einem Grundsätzegesetz im Dialog mit den Ländern und den Kirchen einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen." Inzwischen wird der Plan konkreter, doch in den Ländern regt sich Widerstand, weil die Sache teuer werden könnte.