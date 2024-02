Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück wünscht sich mehr Führung durch Kanzler Olaf Scholz (beide SPD). "Es gibt einen Mangel an Führung und an Orientierung in diesen Zeiten großer Unsicherheit", sagte Steinbrück der Rhein-Neckar-Zeitung. Auf die Frage, ob es auch am schwachen Führungsstil von Scholz liege, dass die Ampel so ein desaströses Bild abgebe, sagte er: "Ich würde ja Ihre Urteilsfähigkeit und die Ihrer Leserschaft beleidigen, wenn ich das schönreden würde." Der SPD-Kanzlerkandidat von 2013 warf der Ampel ferner handwerkliche Schwächen vor. "Wenn ich das Heizungsgesetz, die Kindergrundsicherung und jetzt dieses Cannabisgesetz betrachte, dann ist durchaus festzustellen, dass es an gutem Handwerk fehlt. Damit drücke ich mich höflich aus", sagte Steinbrück. Er beklagte zugleich die "Tendenz zur permanenten Nörgelei". Die Politik dürfe auch fordern, ohne dass ein Aufschrei der Empörung über das Land fege.