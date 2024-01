In der Bundesregierung wird weiter um eine mögliche Erhöhung des Kindergelds gerungen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Montag in Berlin, aktuell werde geprüft, ob durch die aktuelle Lohnentwicklung eine Anpassung des Kinderfreibetrags nötig sei. "Sollte das nötig sein, muss miteinander gesprochen werden, ob neben dem Freibetrag auch eine Anpassung des Kindergeldes nötig und möglich ist", sagte er. Dabei verwies er auch auf den Haushalt für das aktuelle Jahr, der in der kommenden Woche im Bundestag beschlossen werden soll. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will für dieses Jahr den Kinderfreibetrag von 6024 auf 6612 Euro anheben, bislang aber nicht das Kindergeld. In der Ampel-Koalition regt sich dagegen Widerstand.