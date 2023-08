Von Oliver Klasen

Nachrichten kompakt

Paus blockiert Lindners Wachstumschancengesetz. Die grüne Familienministerin will Zugeständnisse bei der Kindergrundsicherung erzwingen. Sie verweigert daher ihre Zustimmung zu einem Gesetzentwurf des Finanzministers, der Entlastungen für Unternehmen vorsieht - und das, obwohl ihr Parteifreund Habeck bereits zugestimmt hat. Aus dem Finanzministerium heißt es, man habe die Grünen gebeten, bis zur Kabinettsklausur in Meseberg kommende Woche "intern ihre Prioritäten zu klären". Zum Artikel

MEINUNG Schon wieder bekämpfen die Koalitionäre einander ohne vernünftigen Grund (SZ Plus)

Linken-Fraktionschef Bartsch gibt sein Amt abBei der Vorstandswahl im September wolle er nicht mehr kandidieren, sagt der 65-Jährige. Seine Entscheidung stehe lange fest und habe nichts mit dem Zerwürfnis um Sahra Wagenknecht zu tun. Vergangene Woche hatte bereits Bartschs Co-Vorsitzende Mohamed Ali ihren Rückzug erklärt - nun muss die ganze Fraktionsspitze neu besetzt werden. Zum Artikel

Kabinett beschließt Entwurf zur Cannabis-Legalisierung. Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis soll künftig für Erwachsene straffrei bleiben. Konsumenten können in "nicht-gewinnorientierten" Vereinen Mitglied werden, die Cannabis zu Genusszwecken anbauen. Gesundheitsminister Lauterbach sieht das Vorhaben als "Wendepunkt einer leider gescheiterten Cannabisdrogenpolitik". Kritiker werfen dem Minister vor, den Gesundheits- und Jugendschutz außer Acht zu lassen. Zum Artikel

MEINUNG In Lauterbachs Gesetzentwurf gibt es zu viele Schwachpunkte

Ampel will sich nicht auf jährliches Nato-Ziel festgelegen. Kanzler Scholz hatte in seiner "Zeitenwende"-Rede nach Beginn des Ukraine-Krieges versprochen, mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. Allerdings will die Regierung sich offenbar nicht rechtlich binden, das Ziel in jedem einzelnen Jahr zu erreichen. Der entsprechende Passus wurde aus dem Entwurf für das Haushaltsfinanzierungsgesetz gestrichen. Zum Artikel

Bundesregierung beschließt Solarpaket. Für Millionen Haushalte im Land wird es künftig leichter, selbst Sonnenstrom zu produzieren, zum Beispiel auf dem Balkon. Bisher mussten private Anlagen aufwendig angemeldet werden, das wird nun vereinfacht. Zwar boomt die Solarenergie, dennoch geht der Ausbau viel zu langsam voran. Zum Artikel

Deutsches Containerschiff verlässt nach fast anderthalb Jahren Hafen von Odessa. Der Frachter saß seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 fest, jetzt kann er auf eigenes Risiko einen Seekorridor nutzen. Die Ukraine meldet eine Rückeroberung im Südosten. Russland setzt nach Angaben des britischen Geheimdienstes nun auch selbst hergestellte Angriffsdrohnen ein. Zum Ukraine-Liveblog

Fußball-WM: England wirft Australien raus. Australiens Traum vom Endspiel bei der Heim-WM ist vorbei: Stürmerin Sam Kerr erzielt zwar den Treffer des Tages - doch am Ende jubelt der Gegner. Die Engländerinnen ziehen verdient ins Finale ein und treffen dort auf Spanien. Zum Artikel

