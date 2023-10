Von Markus Balser, Georg Ismar, Paul-Anton Krüger und Henrike Roßbach, Berlin

Sie hat natürlich nicht auf den Wahlzetteln in Bayern und Hessen gestanden, die Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP. Doch als am Sonntagabend die Hochrechnungen veröffentlich werden, ist es trotzdem eine gemeinsame Schlappe, die alle drei Parteien in den beiden Bundesländern erleiden. In Bayern landet die Kanzlerpartei SPD mit gut acht Prozent auf dem fünften Platz, in Hessen läuft es mit gut 15 Prozent auf den dritten hinaus. Die Grünen, die zeitweise in Hessen davon träumten, mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir den zweiten grünen Ministerpräsidenten stellen zu können - nach Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg - müssen in Bayern leichte, in Hessen deutliche Verluste hinnehmen. In Bayern und Hessen liegen sie am Abend nach ersten Hochrechnungen unter 16 Prozent.