SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat die FDP scharf angegriffen und Justizminister Marco Buschmann eine Blockade des vereinbarten besseren Mieterschutzes vorgeworfen. "Seit mehr als eineinhalb Jahren steht das im Koalitionsvertrag, seit mehr als eineinhalb Jahren sitzt Justizminister Buschmann das Ganze aus", sagte Kühnert am Montag zu Radio eins. Der FDP-Politiker nehme den Mieterschutz "in Geiselhaft", weil er Streit mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) bei der Vorratsdatenspeicherung habe. Hintergrund ist ein seit Monaten schwelender Streit, bei dem auch SPD-Bauministerin Klara Geywitz Buschmann mehrfach aufgefordert hatte, endlich aktiv zu werden. Das Mietrecht fällt in die Zuständigkeit des Justizministeriums.