Von Constanze von Bullion

Politisch und jetzt wohl auch persönlich gehören sie in weit voneinander entfernte Galaxien. Der eine, Toni Hofreiter, 51 Jahre alter Oberbayer und promovierter Biologe, ist seit 2013 Fraktionschef der Grünen im Bundestag, ein Mann wie aus einem barocken Gemälde und von bisweilen vulkanischem Temperament. Der andere, Cem Özdemir, 55 und einst Sozialarbeiter aus Schwaben, war Parteichef der Grünen und hat ein Mundwerk so scharf, dass auch Wegbegleiter bisweilen in Deckung gehen. Jetzt sind die beiden aufeinander geprallt wie Asteroiden. Zu Schaden kamen dabei vor allem Hofreiter - und die Stimmung beim Start der Grünen in die nächste Bundesregierung.