Olaf Scholz (rechts) schwärmt am Mittwoch von "Tempo" und "Beschleunigung". Die Partei von Robert Habeck (daneben) ist weniger zufrieden.

Lag es an der Vorbereitung, unklaren Machtverhältnissen bei den Grünen oder einer neuen Nähe zwischen SPD und FDP? Eine Rekonstruktion.

Von Markus Balser, Daniel Brössler, Georg Ismar, Paul-Anton Krüger und Henrike Roßbach, Berlin

Fragestunden des Bundestages unterscheiden sich von Beratungen des Koalitionsausschusses durch ihre, wie der Name schon sagt, klare zeitliche Begrenzung auf eine Stunde. Dem Bundeskanzler als altgedientem Parlamentarier ist das natürlich bekannt. Olaf Scholz fällt es an diesem Mittwoch nur einfach schwer, das zu beherzigen. Immer wieder blinken neben den Digitaluhren im Plenarsaal die roten Kästchen. Sie zeigen dem Kanzler nun schon zum wiederholten Male an, dass er seine Antwortzeit überschritten hat.