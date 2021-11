Ampel-Verhandlungen:Wo Streit droht

Ein Fahrrad an einer Bushaltestelle in Klein-Oelsa: Die Frage der Verkehrswende ist noch ein großer Streitpunkt bei den Verhandlungen.

In wenigen Tagen soll der Fahrplan für die neue Regierung stehen. Doch bei entscheidenden Themen wie der Verkehrs-, Klima-, Finanz- oder Sozialpolitik hakt es. Vor allem die Grünen geraten in Bedrängnis.

Von Markus Balser, Michael Bauchmüller, Constanze von Bullion, Cerstin Gammelin und Henrike Roßbach, Berlin

Es begann mit Enthusiasmus und Leichtigkeit: Vor knapp zwei Wochen starteten SPD, Grüne und FDP in die Gespräche über ein Regierungsbündnis. Doch mit Beginn der heißen Verhandlungsphase droht die Stimmung in einigen Bereichen zu kippen. Bis zum Mittwoch, 18 Uhr, müssen die 22 Arbeitsgruppen und 300 Verhandler den Parteispitzen ihre Ergebnisse vorlegen. "Schriftgröße 11, Calibri, Zeilenabstand 1,5" und auf höchstens fünf Seiten - so steht es im Koalitionsleitfaden für die AGs. Auch Verhandlern kommen inzwischen allerdings Zweifel, ob der Zeitplan zu schaffen ist. Noch sind bei vielen Differenzen Kompromisse nicht in Sicht. Insider sehen die größten Probleme in vier Feldern.

Verkehr

In kaum einer anderen Arbeitsgruppe sind die Probleme so groß und die Schnittmengen so dürftig wie in der Arbeitsgruppe 7. Titel: "Mobilität". Die Verhandlungsführer - Saarlands Wirtschafts- und Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD), Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic - wissen, dass sie die Deutschen binnen vier Jahren zum Umsteigen bewegen müssen - der Verkehrssektor hat bislang eine miserable Klimabilanz. Nur wie?

In der AG bricht das Problem am klarsten auf, über das viele Verhandler klagen. Im Sondierungspapier ließen sich die Ziele, wie mehr Klimaschutz, noch in vielsagenden Formulierungen zusammenfassen. Jetzt aber geht es um konkrete Maßnahmen. Und da werden die Differenzen deutlich. Während die Grünen etwa den Umbau des Verkehrs mit harten Eingriffen wie einem Enddatum für die Zulassung von Benzinern und Diesel-Autos steuern wollen, lehnt die FDP das ab. Sie will den Umbau stärker dem Markt überlassen und votiert für den Einsatz synthetischer Kraftstoffe, die das Leben von Verbrennern verlängern.

Für Teile der FDP führt an einem Ausweg nichts vorbei: dem Aufweichen der gesetzlichen Klimaziele wenigstens für den Problembereich Verkehr. Den Überlegungen zufolge könnten Minderungen anderer Sektoren im Verkehr anrechenbar sein. Umweltverbände laufen dagegen hinter den Kulissen Sturm, denn der Plan widerspreche dem deutschen Klimagesetz. Die Grünen wollen sich darauf nicht einlassen.

Es ist nicht der einzige Streitpunkt. Zuletzt habe die AG auch über den Straßenneubau und mehr Geld für den Nahverkehr gestritten. Die Lage sei kompliziert. Vor allem bei den Grünen herrscht Ernüchterung über die möglichen Partner. Die SPD habe ökologische Verkehrspolitik nur bis zum Wahlabend gemacht, heißt es dort verärgert. Es gebe zwar Schritte in die richtige Richtung, aber der nötige Umbruch sei nicht in Sicht.

Klima

Denn im Wahlkampf waren sich die drei Partner nur in den Überschriften einig. 1,5-Grad-Ziel? Ja, klar! Doch auch auf anderen Wegen zu diesem Ziel kommen die Verhandler gerade nicht weiter. Das fängt schon bei der Frage an, wie viele Vorgaben die Wirtschaft allgemein braucht, um auf Klimaschutz umzuschwenken. Und es geht tief in komplizierte Details. Den Grünen etwa schweben Mechanismen vor, mit denen Unternehmen Mehrkosten erstattet bekommen können, wenn sie auf saubere Technologien umsatteln. Der FDP ist das suspekt. Überhaupt berichten Beobachter, die drei Parteien seien unterschiedlich tief in der Materie - was die Sache nicht unbedingt erleichtere.

Längst steht eine Grundsatzfrage im Raum: Wie konkret muss ein Koalitionsvertrag eigentlich die Dinge regeln? Wird er zu konkret, schließt er womöglich Vorhaben aus, die einem der drei Partner wichtig wären. Bleibt er unkonkret, bliebe mehr möglich - allerdings verlagert sich der Streit damit in die künftige Koalition. Der größte Druck lastet dabei auf den Grünen: Von ihnen wird viel erwartet beim Klima, nicht nur von Umweltverbänden. Doch bislang zeichnet sich noch keine Trophäe ab. Zumal mit dem neuen NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst nun auch ein Christdemokrat den Kohleausstieg bis 2030 anpeilt.

Finanzen

Die verantwortliche Arbeitsgruppe Finanzen will eigentlich sogar schon am Dienstagabend fertig sein. Das bestätigte am Sonntag eine Person, die in dieser Arbeitsgruppe verhandelt. Umstritten war bis zuletzt allerdings, ob und wie öffentlich-rechtliche beziehungsweise staatliche Gesellschaften genutzt werden, um die geplanten zusätzlichen 50 Milliarden Euro pro Jahr zu investieren. Im Gespräch war, insbesondere die Deutsche Bahn, die Bundesimmobilienanstalt Bima sowie die Förderbank KfW zu nutzen, um Gelder zu beschaffen. Die Bahn könnte als Staatsunternehmen zu besten Konditionen - ähnlich wie der Bund - Kredite aufnehmen, um das Schienennetz auszubauen. Die Bima könnte zu einem Wohnungsbauunternehmen umstrukturiert werden, um die avisierten 400000 Wohnungen zu bauen. Die KfW könnte das Kreditprogramm massiv ausbauen, um Windparks zu finanzieren oder ein bundesweites Stromladenetz.

Insbesondere die Grünen hatten jedoch moniert, dass etwa beim Wohnungsbau nicht ausreichend Klimaschutzauflagen berücksichtigt würden. Zudem haftet öffentlich-privaten Partnerschaften der Ruf an, die Privaten machten Gewinne auf Kosten der Steuerzahler. Die 2016 unter Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gegründete Autobahngesellschaft etwa kämpft bis heute mit hohen Kosten und strukturellen Problemen. Damals hatte die SPD Schäubles Plan blockiert, auch private Investoren an einer Autobahn-AG zu beteiligen.

Eine weitere Idee, die in der Arbeitsgruppe geprüft wird, ist die Fortführung des in der Coronapandemie gegründeten Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Der hatte krisengeplagten Unternehmen Geld gegen Anteile zur Verfügung gestellt. Das Konzept könnte etwa helfen, große Industriekonzerne wie ThyssenKrupp oder BASF bei der Transformation zu einer wasserstoffgetriebenen Produktion zu unterstützen.

Soziales

Und auch da, wo Einigungen schon ganz nah schienen, brüten die Verhandler weiter über Zahlenkolonnen. Das wird etwa in der Familienpolitik klar. "Wir wollen mehr Kinder aus Armut holen", heißt es entschlossen im Sondierungspapier. Doch bei der Umsetzung wird es kompliziert. So heißt es im Sondierungspapier, dass in der Familienpolitik bisherige Leistungen "in einem eigenen Kindergrundsicherungsmodell gebündelt und automatisiert ausgezahlt" werden sollen. Das klingt zwar nach eitel Sonnenschein. Doch schon ein Blick in Wahlprogramme und Fachpapiere der Verhandlungspartner genügt, um festzustellen, dass zwar alle drei Parteien eine Neustrukturierung der Familienleistungen wollen - darunter aber im Ergebnis Unterschiedliches verstehen, vor allem mit Blick auf die Kosten.

Das merken nun auch die Verhandler der Arbeitsgruppe 14, die sich um die Details dieses neuen "Kindergrundsicherungsmodells" kümmern sollen. Zu hören ist, dass es vor allem in der Frage hakt, ob ein neues Modell am Ende auch mehr Geld für Kinder aus Hartz-IV-Familien bedeutet, oder ob nur die bisherigen Einzelleistungen zusammengelegt werden. Das FDP-Konzept sah beispielsweise eine Höchstsumme von etwa 450 Euro je Kind vor, bei den Grünen waren es dagegen schon gut 100 Euro mehr - auch, weil sie die Mindestbedarfe von Kindern in Hartz-IV-Familien neu berechnen und auf diese Weise erhöhen wollen. Die Arbeitsgruppe wird noch ein paarmal tagen müssen, um zu einem Kompromiss zu kommen.

Viel Zeit bleibt für all das nicht. Spätestens ab Donnerstag wollen die Parteispitzen aus den Papieren der Arbeitsgruppen einen Koalitionsvertrag formen. Der soll dann bis zum 22. November stehen. Nur so bliebe genug Zeit, um von den Parteigremien die Zustimmung für das Vertragswerk einzuholen und Olaf Scholz bis zum 6. Dezember zum Kanzler zu wählen. Ein Verhandler ist sich sicher: Die turbulentesten Wochen der Koalitionsverhandlungen, die kommen erst noch.