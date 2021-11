Von Stefan Braun, Cerstin Gammelin, Paul-Anton Krüger und Mike Szymanski, Berlin

Lange haben die Ampel-Koalitionäre ein Geheimnis aus den Inhalten ihres gemeinsamen Regierungsprogramms gemacht. Damit ist seit Mittwoch Schluss - doch beim Personal des neuen Kabinetts gibt es nach wie vor weiße Stellen und Unsicherheiten. Nur die Spitze, die stand früh fest und wurde am Mittwoch nur noch bestätigt.

So war seit dem Wahlabend klar, dass Olaf Scholz für die SPD das Kanzleramt übernehmen wird, wenn sich ein Bündnis aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen findet. Mit ihm zieht aus dem Bundesfinanzministerium sein bisheriger Staatssekretär und engster Vertrauter, Wolfgang Schmidt, als Kanzleramtsminister in der Berliner Willy-Brandt-Straße 1 ein.

Regierungssprecher der Ampel und damit Nachfolger von Steffen Seibert soll Steffen Hebestreit werden, der bisher schon diesen Job im Finanzministerium innehatte. Scholz wird sich damit auch im Kanzleramt mit seinen langjährigen, engsten Vertrauten umgeben.

Ebenfalls gesetzt sind die Parteichefs der beiden kleineren Ampel-Partner, Robert Habeck und Annalena Baerbock bei den Grünen und Christian Lindner bei den freien Demokraten. Weil das Grundgesetz vorsieht, dass der Bundeskanzler "einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter" ernennt, nicht aber zwei, geht dieses Amt an die Partei mit dem etwas besseren Wahlergebnis. Damit dürfte Robert Habeck Nachfolger von Olaf Scholz in dieser Funktion werden. Außerdem übernimmt er das von den Grünen geforderte Ressort für Klima und Wirtschaft.

Es gibt wieder einen Superminister

Aus Koalitionskreisen heißt es, in dem neuen Superministerium solle auch der Klimateil aus dem Umweltressort angesiedelt werden sowie Kernelemente aus dem Wirtschaftsministerium, nämlich der Energie- und Industrie-Abteilung. Damit kann Habeck Klimapolitik aus einem Guss machen, auch wenn eine Blockade durch das Umweltministerium ohnehin unwahrscheinlich wäre, weil es laut Koalitionsvertrag ebenfalls an die Grünen fällt.

Ein spezifisches Vetorecht für den neuen Vizekanzler ist im Vertrag nicht vorgesehen, allerdings heißt es dort: "Im Kabinett werden Entscheidungen einvernehmlich getroffen, kein Koalitionspartner wird überstimmt." Damit hat faktisch jede Partei die Möglichkeit, umstrittene Beschlüsse oder Pläne zu stoppen.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner erhält das Finanzministerium, das nach dem üblichen Zugriffsverfahren eigentlich den Grünen zugestanden hätte. Die FDP hatte sich zwar mit lauten öffentlichen Forderungen zurückgehalten. Intern hieß es aber früh, das Ressort sei Voraussetzung für eine Beteiligung der Liberalen an der Ampel. Wie es aus Koalitionskreisen hieß, soll Lindner eine herausgehobene Rolle in der Ministerriege spielen. Ein Minister mit besonderen Aufgaben, sozusagen.

Das Auswärtige Amt geht an die Grünen und wird mit Annalena Baerbock besetzt. Parteikreise bestätigten dies. Damit wird die frühere Kanzlerkandidatin die erste Frau in diesem Amt sein. Für die deutschen Diplomaten und das Auswärtige Amt wird das eine Herausforderung, Baerbock hat noch nie eine so große Behörde geführt. Das aber gilt noch mehr für Lindner. Das Finanzministerium inklusive Zoll hat 63 000 Mitarbeiter. Baerbock wird der Außenpolitik voraussichtlich neue Aufmerksamkeit bringen und - wenn es ihr gelingt - auch wieder mehr Wucht.

Neben diesen Festlegungen haben sich die Koalitionäre darauf verständigt, dass die SPD folgende Ressorts führen soll: Innen und Heimat, Arbeit und Soziales, Verteidigung, Gesundheit sowie Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das neu geschaffene Bauministerium geht ebenfalls an die Sozialdemokraten. Als gesetzt gilt der bisherige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, welches Ministerium er führen wird, ist offen. Gleiches gilt für die bisherige Justizministerin Christine Lambrecht.

Im Verteidigungsressort konnte zuletzt keiner reüssieren

Offen war am Mittwoch die Frage, wer für die SPD das Verteidigungs- und wer das Gesundheitsministerium übernehmen wird. Insbesondere das Ressort für Militär, Rüstung und Auslandseinsätze ist kein Ort des Vergnügens; keine Ministerin und kein Minister konnte dort in den letzten Jahren wirklich reüssieren. Für die SPD dürfte das schwieriger werden als für alle Vorgänger; gerade in ihren Reihen gibt es viele, die dem Ministerium kritisch gegenüberstehen, während viele Partner in Europa und in der Nato von Deutschland eher mehr als weniger Engagement erwarten. Gerade weil das alles so schwierig erscheint, war die Besetzung bis zum Abend noch offen.

Nicht viel anders sieht es beim Gesundheitsministerium aus. Hier gibt es für manchen zwar einen Favoriten, nämlich den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Aber weil der exponierte Sozialdemokrat durch seine forsche Art manchen auch provoziert, ist diese Personalie bislang nicht entschieden. Außerdem hat sich Olaf Scholz zum Ziel gesetzt, das Kabinett insgesamt paritätisch zu besetzen. Das könnte dazu führen, dass er - sich selbst eingeschlossen - mit drei Männern und fünf Frauen aus der SPD in die Ampel starten müsste, um die fehlenden Frauen bei der FDP auszugleichen. Neben ihm, Schmidt und Heil dürfte es keine weiteren SPD-Minister geben.

An die Grünen gehen drei weitere Ressorts: das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; dazu ein Umweltministerium, das auch die Bereiche Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz abdecken soll, sowie der Posten für Ernährung und Landwirtschaft. Hier waren die letzten Entscheidungen bei der Besetzung bis Mittwochabend noch nicht gefallen. Als Kandidatinnen und Kandidaten gelten Steffi Lemke, die frühere Bundesgeschäftsführerin, außerdem Katrin Göring-Eckardt, Anton Hofreiter und auch Cem Özdemir. Lemke könnte das Umweltressort übernehmen. Hofreiter hat Ambitionen und Chancen aufs Landwirtschaftsressort.

Familienministerin könnte Göring-Eckardt werden. Bis zuletzt galt auch der frühere Parteichef Cem Özdemir als Kandidat fürs Kabinett. Außerdem hieß es in Parteikreisen, dass es noch eine überraschende Personalie geben könnte.

Die Liberalen stellen die Ministerien für Finanzen, Justiz, Verkehr und Digitales sowie für Bildung und Forschung. Zwar will die Partei laut einer Sprecherin erst bei einem Sonderparteitag im Dezember die Personalien offiziell machen, allerdings wurden bei den Liberalen neben Lindner konsistent drei Namen für Regierungsämter gehandelt. Das Bundesjustizministerium geht dem Vernehmen nach an Marco Buschmann, 44, den wohl engsten Vertrauten von FDP-Chef Christian Lindner. Als die Liberalen 2017 wieder in den Bundestag einzogen, hatte Lindner den promovierten Juristen zum parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion gemacht. Er hat sich vor allem mit rechtspolitischen Themen und seinem Eintreten für Bürgerrechte profiliert und gehörte in der abgelaufenen Legislaturperiode dem Rechtsausschuss an.

Das Verkehrsministerium geht demnach an Volker Wissing. Der 51 Jahre alte Jurist gilt als einer der zentralen Architekten der Ampel-Koalition. Lindner holte den Wirtschaftsminister der rot-grün-gelben Landesregierung und FDP-Vorsitzenden in Rheinland-Pfalz im September 2020 als Generalsekretär nach Berlin. Wichtiger als die Zuständigkeit für Verkehr war den Liberalen zweifellos, dass das bislang mit einer Staatsministerin im Kanzleramt verortete Digital-Portfolio an ein von ihnen geleitetes Haus geht und dieses über die Bundesregierung hinweg eine Koordinierungsfunktion ausübt.

Das Ministerium für Bildung und Forschung würde in diesem Tableau Bettina Stark-Watzinger, 53, übernehmen. Die Vorsitzende des hessischen Landesverbands gehört dem Bundestag seit 2017 an und war vor eineinhalb Jahren in der Bundestagsfraktion in den Kreis der parlamentarischen Geschäftsführer aufgestiegen.

Die SPD sicherte sich das Vorschlagsrecht für einen Nachfolger von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, der angekündigt hat, sein Amt zum Jahreswechsel niederzulegen. Namen wurden nicht genannt. Das Vorschlagsrecht für die Europäische Kommissarin oder den Kommissar liegt bei den Grünen, sofern, wie es im Koalitionsvertrag heißt, die "Kommissionspräsidentin nicht aus Deutschland stammt". Das klingt zunächst allenfalls nach einem Versprechen für die weitere Zukunft. Tatsächlich aber deutet die Ampel damit auch an, dass die derzeitige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht auf eine weitere Amtszeit hoffen darf.

Bei den Staatsministern im Kanzleramt wird es einen neuen Zuschnitt geben. So wird es nicht mehr nur die Aufgaben der Bund-Länder-Koordinierung, der Integration und der Kultur geben, sondern auch einen Ostbeauftragten im Range eines Staatsministers. Die Nachfolgerin für die bisherige Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) wird von den Grünen noch benannt; alle drei anderen Ämter werden an die SPD gehen.