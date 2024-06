Von Georg Ismar

Seinen 66. Geburtstag hat sich Olaf Scholz sicher etwas anders vorgestellt. Während das G-7-Treffen in Italien zum Treffen wankender und angezählter Staats- und Regierungschefs wird, die die Sorge vor der enormen Aufrüstung Russlands eint, passiert in seiner SPD daheim gerade etwas, das so noch nie passiert ist während seiner Kanzlerschaft: Es wächst die Erkenntnis, lieber die Ampelkoalition im Sommer platzen zu lassen, als mit einem harten Sparhaushalt in das Bundestagswahljahr 2025 gehen zu müssen.