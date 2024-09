Das Entsetzen der Ampelparteien in Berlin über den Absturz bei den Landtagswahlen am Sonntag in Ostdeutschland ist immer noch greifbar. Nun will die Regierungskoalition durch Korrekturen und neue Akzente in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik Vertrauen zurückgewinnen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte am Mittwoch an, dass das Bürgergeld kommendes Jahr nicht erhöht werden soll. Zudem will er für Bürgergeldempfänger strengere Regeln einführen. In der Rentenpolitik sollen eine neue Prämie und arbeitsrechtliche Lockerungen Ältere dazu bewegen, länger zu arbeiten. Ein entsprechendes Gesetzespaket Heils zur Rente hat das Bundeskabinett am Mittwoch verabschiedet.