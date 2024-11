Nach dem Bruch der Ampelkoalition herrscht Ungewissheit darüber, wie es mit der Bundesregierung weitergeht und wann es zu Neuwahlen kommt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Mittwochabend Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen, nun muss die verbleibende Koalition aus SPD und Grünen ohne eigene Mehrheit im Bundestag agieren. Der Kanzler will bis Weihnachten noch mehrere Vorhaben, die er als dringlich ansieht, durch das Parlament bringen und erst in der ersten Sitzungswoche des Bundestages im kommenden Jahr, am 15. Januar, über eine Vertrauensfrage den Weg für eine vorgezogene Neuwahl frei machen.